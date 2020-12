Von Biontech und Moderna

Deutschland bekommt mehr Impfdosen als bislang bekannt

19.12.2020, 16:13 Uhr | dru, t-online

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit: Binnen kürzester Zeit sollen in Deutschland Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Dafür stehen nun mehr Impfeinheiten zur Verfügung als bislang bekannt.

Deutschland erhält weit mehr Dosen des Biontech-Pfizer-Impfstoffs als zunächst angenommen. Über nationale Zusagen konnte sich die Bundesrepublik weitere 30 Millionen Einheiten des Wirkstoffs sichern. Einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" bestätigte das Bundesgesundheitsministerium am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.

Bekannt war bislang, dass Deutschland über die Verteilung in der EU 40 Millionen Dosen des Präparats erhalten sollte. Diese Zusage konnte auf inzwischen 55,8 Millionen aufgestockt werden, wobei 37,2 Millionen auf den EU-Verteilschlüssel entfallen, für weitere 18,6 Millionen besteht eine Kaufoption. Nimmt mal alle diese Mengen zusammen, stünden Deutschland allein von dem deutsch-amerikanischen Vakzin 85,8 Millionen Einheiten zur Verfügung. Weil der Wirtstoff zweimal verabreicht werden muss, ließen sich mit ihm also 42,9 Millionen Bundesbürger immunisieren.

Bereits im Januar wird mit der Zulassung eines weiteren Impfstoffs gerechnet, jenem des US-Herstellers Moderna. Von ihm fallen aus EU-Verteilung laut Gesundheitsministerium nun 50,5 Millionen Einheiten für die Bundesrepublik ab – das sind ebenfalls mehr als zunächst angenommen. Es ist geplant, dass sowohl die Biontech-Pfizer-Einheiten wie auch die Moderna-Einheiten nahezu komplett im nächsten Jahr ausgeliefert werden.

USA lassen zweiten Impfstoff zu

In den Vereinigten Staaten hat der Moderna-Impfstoff in der vergangenen Nacht bereits eine Notfallzulassung erhalten. Das Vakzin dürfe ab sofort in den USA eingesetzt werden, teilte die nationale Arzneimittelbehörde FDA am Freitagabend mit. Mehr zu möglichen Risiken der in Rekordzeit entwickelten Präparate lesen Sie hier.

Die USA hatten die Erforschung des Impfstoffs mit 2,5 Milliarden Dollar unterstützt, außerdem beteiligte sich das Nationale Gesundheitsinstitut an der Entwicklung. Bereits am Wochenende soll nach Angaben von Moderna damit begonnen werden, Millionen Impfdosen im ganzen Land zu verteilen. Bereits am Montag hatte in den USA die Impfkampagne mit dem Biontech-Pfizer-Wirkstoff begonnen, auch Großbritannien impft schon damit.