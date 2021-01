"Friederike von Papenburg"

Museumsschiff im Emsland brennt

02.01.2021, 10:48 Uhr | dpa

Am Morgen ist es in Papenburg zu einem Brand gekommen, dessen Ursache noch nicht geklärt werden konnte. Das Trauzimmer eines Museumsschiffs stand völlig in Flammen.

Auf einem Museumsschiff im Emsland hat es am Samstagmorgen gebrannt. Das unter Deck liegende Trauzimmer stand komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte.



Zunächst hatte sie von einem Vollbrand des Schiffes gesprochen. Die Löscharbeiten in Papenburg dauerten am Morgen an. Das Museumsschiff liegt im Stadtzentrum gegenüber vom Rathaus auf dem Kanal.