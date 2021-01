In Südtirol

Zwei Skifahrer sterben bei Lawinenunglück

03.01.2021, 22:04 Uhr | AFP

Ein Ehepaar ist in Südtirol von einer Lawine überrascht worden und gestorben. Die Polizei hat sich auf die Suche nach den beiden Skifahrern begeben.

Bei einem Lawinenabgang im norditalienischen Südtirol sind am Sonntag zwei Skifahrer ums Leben gekommen. Sie seien in einem Skigebiet am Schnalstaler Gletscher von den Schneemassen erfasst worden, berichteten italienische Medien. Das Unglück ereignete sich demnach über dem Ort Maso Corto in etwa 2.000 Metern Höhe.

Bei den Opfern handelte es sich den Berichten zufolge um ein Ehepaar aus der Region. Bergretter waren nach Angaben der Polizei im Einsatz, um nach den beiden Verschütteten zu suchen.