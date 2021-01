"Wir kannten das Risiko"

Im Video: Frankreichs Raver rechtfertigen Skandal-Party

Trotz Corona-Auflagen und Ausgangssperre haben tausende Raver in Westfrankreich eine illegale Silvesterparty gefeiert. Vor laufender Kamera erklären einzelne nun, was sie angetrieben hat. (Quelle: AFP)

Im Westen Frankreichs ist eine illegale Silvesterparty mit rund 2.500 Teilnehmern völlig aus dem Ruder gelaufen. Trotz Corona-Auflagen feierten Raver ausgelassen in einer leerstehenden Lagerhalle in Lieuron, einem kleinen Ort in der Bretagne. Als die Polizei die Party beenden wollte, wurden die Beamten angegriffen und vertrieben. Es habe Flaschen- und Steinwürfe gegeben. Die Polizei hat inzwischen mehr als 1.200 Strafzettel ausgestellt. In einem Video-Interview erklären Feierwütige nun, wieso ihnen die Party wichtiger war als die eigene Gesundheit.

Wie es auf Frankreichs Skandal-Silvesterparty zuging und was Teilnehmer im Nachhinein zu ihrer Verteidigung sagten, sehen Sie oben im Video. Alternativ finden Sie das Video hier.

Nachrichtenagentur AFP