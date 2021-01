Wetter in Deutschland

So kalt und ungemütlich wird der Wochenanfang

10.01.2021, 13:30 Uhr | dpa, sje

Wolken, Regen und Schnee: Das Wetter in der kommenden Woche wird nass und trüb. In einigen Regionen soll ordentlich Neuschnee fallen.

In den kommenden Tagen wird das Winterwetter in Deutschland eher ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, werden Wolken und Regen den Wochenanfang dominieren. Vor allem zur Mitte der Woche soll es verbreitet Neuschnee geben.



Am Montag ziehen kompakte Wolken über den Norden, dort kann es regnen. In der Mitte und im Süden des Landes kann es hingegen gebietsweise auflockern, teilweise bleibt es aber neblig-trüb. Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen einem und sechs Grad, im Süden wird es mit minus vier bis einem Grad kälter.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bewölkt und regnerisch. In den westlichen Mittelgebirgen rechnet der DWD oberhalb von rund 400 Metern mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee. Auch am Dienstag bleibt der Wolken-Regen-Mix erhalten. In der Mitte und im Süden kann es laut Vorhersage auch schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen null und fünf Grad.







Am Mittwoch kommt es vor allem in den Bergen zu erneuten Schneefällen. Im Schwarzwald kann es laut DWD-Vorhersage mehr als 15 Zentimeter, in den Alpen mehr als 20 Zentimeter Neuschnee geben. Im Laufe des Tages kann es im Norden und Westen leicht auflockern. Die Temperaturen liegen zwischen null und drei Grad.