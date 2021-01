Unglück in Österreich

Explosion reißt Teile von Mehrfamilienhaus auseinander

29.01.2021, 11:02 Uhr | dpa, rtr

Ein lauter Knall, eingestürzte Stockwerke und ein Vollbrand: In Österreich kam es am Freitagmorgen zu einer Explosion. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Bei einer Explosion in einem Mehrparteienhaus in Österreich sind fünf Menschen verletzt worden. Ein Bewohner erlitt schwere Verletzungen, wie das Rote Kreuz mitteilte. Wieso es am Freitagmorgen zu der Explosion in Langenzersdorf nahe Wien gekommen war, blieb zunächst unklar.



Gegen 8 Uhr war ein lauter Knall zu hören, wie eine Reuters-Reporterin berichtete. Das obere Stockwerk des Hauses wurde teilweise weggerissen. Wohnungen im dritten und vierten Stock waren nach Angaben der Feuerwehr komplett verwüstet.



Rund 150 Einsatzkräfte bekämpften den Vollbrand. Ein Mieter wurde mit einer Drehleiter unverletzt aus dem Haus gerettet. Das Gebiet wurde großräumig gesperrt.