Corona-Infektionen in Deutschland

Animation zeigt: Teststrategie legt besorgniserregenden Verdacht nahe

Neueste Daten lassen einen erfreulichen Corona-Trend in Deutschland erkennen. Doch die aktuelle Teststrategie legt immer noch einen besorgniserregenden Verdacht nahe.

Pro Tag stecken sich durchschnittlich mehr als 10.000 Deutsche neu mit dem Coronavirus an. Dass die immer noch hohe Zahl an Corona-Fällen dennoch eine gute Nachricht ist, zeigt ein Blick auf die Testdaten und die Positivquote. Gleichzeitig wirft die Teststrategie nicht nur Fragen in Bezug auf unterrepräsentierte Altersgruppen auf, wie eine Animation von t-online zeigt. Wichtig: Der Einfluss von Schnelltests neben den PCR-Tests ist aufgrund der Datenlage in der Animation nicht berücksichtigt.

Warum die Positivrate in Deutschland zwar einen positiven Corona-Trend nahelegt und welche besorgniserregende Vermutung die deutsche Teststrategie dennoch mit sich bringt, sehen Sie oben im Video – oder Sie klicken hier.