Durch instabilen Polarwirbel

Koschak-Kolumne: In diesen Gebieten droht am Wochenende Extremwetter

Deutschland droht ein Extremwetter-Phänomen am Wochenende. Dabei prallen zwei Fronten aufeinander. Wo die Folgen zu sehen und zu spüren sein dürften, erfahren Sie im Video.

Arktische Winde, starker Schneefall, frühlingshafte Temperaturen: Das Wetter spielt zum Wochenende ziemlich verrückt in Deutschland. Das passiert, wenn zwei Wetterfronten zusammenstoßen. Das seltene Phänomen des instabilen Polarwirbels hat Extremwetter zur Folge. In welchen Regionen das am Wochenende droht, zeigt Michaela Koschak in ihrer Wetter-Kolumne bei t-online. Sie finden ihren Beitrag auch hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.



Michaela Koschak arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online. Sie kommentiert die aktuelle Wetterentwicklung und erklärt regelmäßig besondere Wetterphänomene.



Wie das Wettergeschehen der kommenden Tage aussieht, sehen Sie in ihrer aktuellen Wetter-Kolumne.