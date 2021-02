Corona-Tote im weltweiten Vergleich

Animation zeigt: Dramatische Lage in Europa – USA erneut auffällig

Pro Tag werden weltweit noch fast 13.000 Covid-19-Todesfälle übermittelt. In vielen Regionen hat sich die Lage sichtlich entspannt, wie eine Zeitraffer-Animation zeigt. In vielen Ländern Europas aber bleibt die Lage kritisch. (Quelle: t-online)

Weltweit wurden seit Pandemiebeginn weit mehr als 106 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Etwa 2,3 Millionen Menschen sind bereits an oder mit einer Infektion gestorben. Welche Länder weltweit am stärksten mit steigenden Todeszahlen zu kämpfen hatten, hat sich im Laufe der letzten Monate stark gewandelt. Doch nirgendwo scheint die Lage dauerhaft so dramatisch zu sein wie in vielen Teilen Europas.

