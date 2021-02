In Baden-Württemberg

Beim Schlittschuhlaufen eingebrochen – 29-Jähriger stirbt

16.02.2021, 08:57 Uhr | dpa

Ein Mann war in Baden-Württemberg auf einem zugefrorenem Weiher unterwegs, als das Eis nachgab. Ein 60-Jähriger brach bei dem Versuch dem Mann zu helfen selbst ein.

Einige Stunden, nachdem er beim Schlittschuhlaufen auf dem zugefrorenen Rößlerweiher im Landkreis Ravensburg bei Schlier in Baden-Württemberg eingebrochen war, ist ein 29 Jahre alter Mann gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, starb er noch am Montagabend im Krankenhaus.

Der junge Mann war am Montagnachmittag rund 50 Meter vom Ufer entfernt Schlittschuhlaufen, als das Eis unter ihm nachgab. Ein 60 Jahre alter Mann wollte dem jungen Mann helfen und brach dabei selbst ins Eis ein. Passanten zogen den verunglückten Helfer ans Ufer.



Der 29-Jährige wurde erst von einem Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Wasser geholt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige wurde mit einer Unterkühlung ebenfalls im Krankenhaus behandelt.