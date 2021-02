Wetter-Kolumne

Im Video: Saharastaub kommt nach Deutschland – das sind die Folgen

Monat der Extreme: Wie das Wetter in der letzten Februarwoche wird und wo es rekordverdächtige Temperaturen gibt, erklärt Wetter-Expertin Michaela Koschak in ihrer Video-Kolumne. (Quelle: t-online)

Der Februar ist ein Monat der Wetter-Extreme. Innerhalb einer Woche erlebt Deutschland Temperaturunterschiede von fast 40 Grad. Rekorde und Staub aus dem Süden warten auf uns.



Von -20 Grad innerhalb einer guten Woche rauf auf fast sommerliche 20 Grad: Der Februar beschert uns in Deutschland derzeit enorme Temperaturunterschiede. Die letzte Woche des Monats wird nun in vielen Bereichen des Landes rekordverdächtig warm. Wie das Wetter in Ihrer Region wird und wo Allergiker jetzt aufpassen müssen, sehen Sie oben im Video – oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene.

