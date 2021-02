Wetter-Kolumne im Video

Hier überquert die Front von Tiefdruckgebiet "Erik" Deutschland

Michaela Koschak, t-online-Wetterkolumnistin, verrät was uns in den nächsten Tagen erwarten wird. Es bleibt zu mild für Ende Februar, aber die Winterjacken sollten wir noch nicht ganz wegpacken. (Quelle: t-online)

Eine frühlingshafte Woche neigt sich dem Ende zu. Zum Wochenende hin ändert sich das Wetter aber. Erst wird es kälter, dann kündigt sich ein neuer Wetterumschwung an.



20 Grad und mehr konnten wir in der vergangenen Woche genießen. Ob wir auch am Wochenende frühlingshafte Temperaturen haben oder doch die Rückkehr des Winters befürchten müssen, verrät Michaela Koschak in ihrer Vorausschau aufs Wochenende oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene.