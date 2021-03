Mindestens 20 Tote, 500 Verletzte

Heftige Explosionen in einem Militärlager in Äquatorialguinea

07.03.2021, 23:39 Uhr | AFP

Bei Explosionen in einem Militärlager in Äquatorialguinea sind hunderte Menschen verletzt worden, es gab viele Tote. Das Unglück soll nach offiziellen Angaben auf einen Unfall zurückzuführen sein.

Bei Explosionen im westafrikanischen Äquatorialguinea sind am Sonntag mindestens 15 Menschen getötet worden. Mindestens 500 Menschen wurden verletzt, teilte Präsident Teodoro Obiang Nguema am Abend im Staatsfernsehen mit. Dem Sender TVGE zufolge gab es mindestens vier starke Explosionen in einem Militärlager in der Wirtschaftshauptstadt Bata. Es zeigte Bilder von zerstörten Häusern und verletzten Menschen, darunter auch zahlreiche Kinder.

Die genaue Ursache der Explosionen war zunächst nicht bekannt, der Präsident sprach von "einem Unfall aufgrund von Fahrlässigkeit der für die Bewachung von Sprengstoffen, Dynamit und Munition zuständigen Einheit". Obiang Nguema ist seit fast 42 Jahren an der Macht.

Bata ist die größte Stadt des öl- und gasreichen Landes, in dem jedoch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Armut lebt. Von den 1,4 Millionen Einwohnern des Landes leben etwa 800.000 in Bata. Die Stadt befindet sich auf dem Festland, während die Hauptstadt Malabo auf der Insel Bioko liegt.