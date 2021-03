Anleitung im Video

In Deutschland kommen immer mehr Corona-Schnelltests hinzu, die für die Selbstanwendung zugelassen werden. Sieben Selbsttests haben es bereits in den Handel geschafft und die Nachfrage steigt zusehends. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen die neusten Antigen-Tests eine Alternative zum professionell durchgeführten Schnelltest darstellen – beispielsweise durch die Anwendung vor Familientreffen oder anderen Freizeitaktivitäten. Wirklich zuverlässig funktionieren die Laien-Tests allerdings nur, wenn sie absolut korrekt angewandt werden. In einer Videoanleitung zeigt t-online Schritt für Schritt, wie der Corona-Selbsttest ablaufen sollte.

Auf welche Details es beim Selbsttest zu Hause ankommt und welche Tipps beim Corona-Selbsttest helfen, sehen Sie direkt hier oder oben im Video.