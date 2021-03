Schwerer Unfall

Arbeiter in Fleischfabrik gerät mit Hand in Maschine

08.03.2021, 14:54 Uhr | dpa

In einer Fleischfabrik in Thüringen ist ein Mitarbeiter mit seiner Hand in eine Maschine geraten. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik bringen musste.

Ein Mitarbeiter eines Geflügelfleischherstellers im Kyffhäuserkreis ist bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der 56 Jahre alte Mann sei am Montagmorgen mit einer Hand in eine Arbeitsmaschine geraten und dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Polizei mit.



Nun untersuche das Amt für Arbeitsschutz, wie es zu dem Unfall in dem Betrieb in Holzengel, einem Ortsteil von Greußen, kommen konnte.