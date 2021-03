Mit Astrazeneca Geimpfter

Im Video: "Angehörige und Freunde haben sich Gedanken gemacht"

Der vorläufige Stopp des Astrazeneca-Impfstoffs in Deutschland sorgt für Wirbel. t-online hat mit einem Lehrer gesprochen, der bereits eine erste Impfung mit dem Wirkstoff erhielt – und weiter auf die zweite hofft. (Quelle: t-online/dpa)

Nach Astrazeneca-Impfstopp: So reagiert ein bereits Geimpfter

Der vorläufige Stopp des Astrazeneca-Impfstoffs in Deutschland sorgt für Wirbel. Bei t-online äußert sich ein Lehrer im Video, der bereits eine erste Impfung mit dem Wirkstoff erhielt.

Über 1,7 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca wurden in Deutschland bereits verabreicht – als Erstimpfung. Nur 250 Personen bekamen bereits ihre Zweitimpfung. Auch bei Jakobus Launhardt steht die zweite Dosis noch aus, die für einen umfänglichen Impfschutz notwendig ist.

Kurz nachdem die Schulen für einige Klassenstufen geöffnet wurden, bekam der Fachlehrer seine erste Impfung. Wie es für ihn konkret weitergeht, ist derzeit offen. Der 33-Jährige hat wie viele andere noch keine Zweitimpfung erhalten.

Was der Astrazeneca-Impfstopp in dem Lehrer ausgelöst hat, welche Nebenwirkungen die erste Impfung bei ihm verursachte und was er sich von der Politik wünscht, sehen Sie im Video oben, oder wenn Sie hier klicken.