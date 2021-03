Kolumbien

Goldsucher in illegaler Mine eingeschlossen

30.03.2021, 10:36 Uhr | AFP

Plötzlich kam das Wasser: In Kolumbien suchten elf Bergarbeiter nach Gold, als ihr illegaler Stollen überflutet wurde. Seit Tagen sind sie nun in der Mine eingeschlossen. Die Rettung dauert an.

In einem Wettlauf gegen die Zeit versuchen Bergungskräfte im Nordwesten Kolumbiens, elf seit Tagen in einer illegalen Goldmine eingeschlossene Bergarbeiter zu retten. Die Einsatzkräfte pumpten am Montag Wasser aus der überfluteten Mine in Neira, wie der Gouverneur des Verwaltungsbezirks Caldas sagte. Er hoffe, dass der Rettungseinsatz binnen 48 Stunden von Erfolg gekrönt sein werde. Der Wassereinbruch in der El-Bosque-Mine hatte sich am Freitag ereignet.

Die Arbeiter befinden sich in einer Tiefe von 17 Metern unter der Erdoberfläche. Die Kommunikation sei "sehr schwierig", sagte Bergbauminister Diego Mesa. Es handle sich um eine illegale Mine.

2020 starben 171 Bergarbeiter in Kolumbien

Ähnliche Unglücke ereignen sich in Kolumbien immer wieder. Die Einkünfte aus illegalen Bergwerken übertreffen nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft insgesamt die Einkünfte aus dem Drogenhandel. Seit dem Jahreswechsel kamen laut der Minenbehörde ANM bereits 33 Bergarbeiter ums Leben, 2020 waren es 171.

Die Einkünfte aus dem legalen Handel mit Bergbauprodukten und aus dem Handel mit Erdöl sind die wichtigsten Einnahmequellen Kolumbiens, der viertgrößten Wirtschaftsnation Lateinamerikas.