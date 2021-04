Unglück in Rheinland-Pfalz

Leerer Bus überrollt zwei Pferde – Tiere sterben

01.04.2021, 12:03 Uhr | AFP

Pferde auf einer Weide in Deutschland: In Rheinland-Pfalz wurden zwei Pferde von einem leeren Bus überrollt und dabei getötet. (Quelle: imago images)

Es war sicher eine Sache von wenigen Minuten: Ein führerloser Bus setzte sich in Bewegung und überfuhr zwei Pferde auf einer Weide. Erst nach 500 Metern kam das Fahrzeug in einem Teich zum Stehen.

In Rheinland-Pfalz hat sich ein leerer Bus selbstständig gemacht und zwei Pferde auf einer Weide totgefahren. Der führerlose Bus setzte sich auf einer abschüssigen Straße in Höhr-Grenzhausen in Bewegung und durchbrach einen Weidezaun, wie die Polizei in Koblenz am Mittwochabend mitteilte.

Auf der Weide wurden die beiden Pferde überrollt und tödlich verletzt. Die Fahrt endete in einem Teich. Insgesamt legte das Fahrzeug eine Strecke von rund 500 Metern zurück.