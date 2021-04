Wetter-Kolumne im Video

Das Wetter wird wild – Karte zeigt, wie es bei Ihnen wird

Das Wetter wird wild in der Woche nach Ostern

Es ist April-Wetter: Eine Kaltfront bringt zum Wochenstart Schneeschauer bis in die tiefere Lagen. Doch das ist noch längst nicht alles. Nur eine Region in Deutschland bleibt verschont. (Quelle: t-online)

Wetter in Deutschland: Es wird wild in der Woche nach Ostern – so sieht die Lage bei Ihnen aus. (Quelle: t-online)