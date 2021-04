Video geht viral im Netz

Riesiger Waran sorgt für Panik in Supermarkt

08.04.2021, 19:36 Uhr | dpa, mt, ssp

Viraler Hit: Diese Riesenechse im Regal sorgt für Wirbel in Supermarkt. (Quelle: t-online)

Supermarkt-Kunden hören es kratzen und rascheln, doch der Ursprung ist gefährlicher als gedacht. Ein gigantisches Exemplar eines Reptils verirrt sich in ein Geschäft – und macht sich schwer zu schaffen.



Szenen wie aus einem Monsterfilm in Thailand: Eine Riesenechse hat in einem Supermarkt vor den Toren von Bangkok für Wirbel und Chaos gesorgt. In einem Video einer Angestellten ist zu sehen, wie der 1,8 Meter lange Waran die Regale des Ladens zerlegt.

Dabei sind die erschrockenen Laute von Kunden und Mitarbeitern deutlich zu hören. Der Vorfall ereignete sich in Nakhon Pathom 50 Kilometer westlich von Bangkok. Die Echse sei offenbar aus einem nahe gelegenen Kanal gestiegen und zielstrebig in das Geschäft gelaufen.

Nachdem ein Mitarbeiter die Polizei rief, wurde der Bindenwaran schließlich von einem Einsatzteam aus dem Laden gebracht und in einem nahe gelegenen Gebüsch freigelassen. Womöglich war die Echse hungrig durch das fehlende Nahrungsangebot nach langer Trockenperiode. Die gefährlich aussehenden Bindenwarane sind in Thailand keine Seltenheit – doch auch so eine Szene gilt hier als äußerst kurios.

