Bagger überrollt Kind – Zweijährige stirbt

10.04.2021, 11:55 Uhr | t-online

Kleiner Bagger auf einem Erdhaufen (Symbolbild): In Nordrhein-Westfalen ist ein Kleinkind von einem Kleinbagger überfahren worden. (Quelle: Petra Schneider/imago images)

Ein zweijähriges Mädchen ist in Schloß Holte-Stukenbrock bei Gartenarbeiten getötet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein zweijähriges Mädchen ist in Nordrhein-Westfalen mehreren Medienberichten zufolge von einem Bagger überfahren und getötet worden. Das Unglück ereignete sich demnach am Donnerstagabend in der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bei Gartenarbeiten, wie die "Neue Westfälische" und die "Bild" übereinstimmend berichten.

Den Zeitungen zufolge kämpften die Rettungskräfte noch mehr als eine halbe Stunde lang um das Leben des Kindes – allerdings ohne Erfolg. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat offenbar die Ermittlungen aufgenommen.