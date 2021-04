Unglück unter Geschwistern

Dreijähriges Kind erschießt Säugling

10.04.2021, 14:50 Uhr | t-online

Ein Kleinkind hat im US-Bundesstaat Texas seinen kleinen Bruder getötet. Das Baby kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus – doch hatte keine Chance mehr.

Ein acht Monate altes Kind ist in Houston im US-Bundesstaat Texas von seinem dreijährigen Bruder erschossen worden. Das berichten verschiedene US-Medien unter Berufung auf Polizeiangaben. Das Baby wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch an seinen Verletzungen am Bauch.

Ermittlern zufolge fiel der tödliche Schuss in einem Schlafzimmer. Die Polizei ermittelt derzeit weitere Hintergründe. "Bitte beten Sie für diese Familie, das ist ein tragischer Fall", sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung "Houston Chronicle" zufolge. Sie rief Erwachsene dazu auf, ihre Waffen sicher wegzuschließen.