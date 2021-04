Ursache unklar

Schwerer Verkehrsunfall in Hessen – eine Tote

12.04.2021, 12:03 Uhr | dpa, lw

In Hessen hat ein Verkehrsunfall eine Person das Leben gekostet. Offenbar kollidierten ein Pkw und ein Transporter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im mittelhessischen Vogelsbergkreis ist ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei schwer verletzt, teilte eine Sprecher der Polizei mit. Demnach ereignete sich der Unfall am frühen Montagmorgen auf einer Landstraße bei Mücke. Wie die "Alsfelder Allgemeine" berichtete, handelt es sich bei der Toten um eine 56-jährige Frau aus der Region.

Der genaue Unfallhergang sowie die Ursache der Kollision seien laut Polizeisprecher derzeit noch unklar. Der Einsatz dauerte am Montagmorgen noch an. Dem Zeitungsbericht zufolge war das Auto der 56-Jährigen mit einem Kleintransporter kollidiert. Durch den Zusammenstoß sei die Frau in ihrem Auto eingeklemmt worden und erlitt schwerste Verletzungen, denen sie noch am Unfallort erlag.

Der Fahrer des Transporters sei dem Bericht zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Es handele es sich um einen 48-jährigen Mann. Der Sachschaden soll bei rund 20.000 Euro liegen.