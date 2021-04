Explosionsgefahr an Unfallstelle

Kleinflugzeug in Oberfranken abgestürzt – zwei Tote

23.04.2021, 03:50 Uhr | AFP

Ein Kleinflugzeug in der Luft (Symbolbild): Der verunglückte Flieger ist auf dem Flugplatz Kulmbach gestartet. (Quelle: imago images)

Großeinsatz im bayerischen Oberfranken: Zwei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Kleinflugzeug ums Leben gekommen. Die Insassen starben noch an der Absturzstelle.



Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Oberfranken sind die beiden Insassen ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstagabend mitteilte, stürzte das Ultraleichtflugzeug aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Kulmbach ab und überschlug sich. Die beiden Insassen starben demnach noch am Unfallort.

Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren den Angaben zufolge mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Einsatz zur Bergung der Leichen gestaltete sich demnach aufgrund der Explosionsgefahr der Treibladung für den Sicherheitsfallschirm als schwierig. Die Absturzstelle wurde bis auf weiteres gesperrt.