100.000-Euro-Schaden

Betrunkener Autofahrer kracht mit Wagen in Autohaus

24.04.2021, 15:20 Uhr | AFP

In Bayern ist ein 44-Jähriger mit seinem Wagen in ein Autohaus gerast. Der alkoholisierte Fahrer verursachte einen erheblichen Sachschaden – und muss sich nun vor Gericht verantworten.

In Rottenburg nahe Landshut ist ein betrunkener Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und hat dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht. Wie die Polizeiinspektion des niederbayerischen Ortes am Samstag mitteilte, fuhr der 44-Jährige in den Verkaufsraum eines Autohauses und kam dort erst an einer Betonsäule zum Stehen. Sein Fahrzeug erlitt dabei einen Totalschaden – außerdem wurden vier Schaufenster des Ausstellungsraums, ein Neuwagen und drei Jahreswagen im Innenraum des Autohauses in Mitleidenschaft gezogen.

Der Gesamtschaden belaufe sich derzeit auf etwa 100.000 Euro, erklärte die Polizei. Ob ein Schaden an der Statik des Autohauses entstanden sei, werde nun durch ein gesondertes Gutachten geklärt. Ein Atemalkoholtest bei dem 44-Jährigen ergab einen Wert von "weit über einem Promille". Der Fahrer wurde zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.