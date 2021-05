Wettervorhersage im Video

Hier müssen Sie jetzt mit Dauerregen rechnen – Karte zeigt, wie es bei Ihnen wird

Ein Spätwintermonat geht zu Ende: Der April war seit 1980 nicht mehr so kalt wie diesmal. Doch mit dem Blick auf die vergangenen Jahre ergibt sich eine klare Erkenntnis für unsere Wetterkolumnistin. (Quelle: t-online)

Ein Spätwintermonat geht zu Ende: Der April war seit 1980 nicht mehr so kalt wie diesmal. Und auch am Wochenende wird es in einigen Gebieten Deutschlands ungemütlich.



In diesem Jahr gab es vielerorts den kältesten April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ein klarer Unterschied zu den April-Monaten in den vergangenen Jahren. Inwiefern diese Temperaturen und die Klimakrise zusammenhängen, erklärt unsere Wetterkolumnistin Michaela Koschak oben im Video. Und sie zeigt anhand der Wetterkarten, dass es vielerorts weiter ungemütlich zugeht.

Wie genau das Wetter am Wochenende bei Ihnen wird, sehen Sie im Video oben oder, wenn Sie hier klicken.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.



