Langjähriger Kollege übernimmt

Khan, der in Indien geboren wurde, könnte eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, die Produktion von Apple von China aus nach Indien zu verlagern, wie es der Konzern plant. Zudem will Apple wieder vermehrt in den USA fertigen – so, wie es US-Präsident Donald Trump lange gefordert hatte. Apple hatte bereits in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Dollar in den US-Markt angekündigt.