Unglück in Westafrika

Goldmine in Guinea eingestürzt – mindestens 15 Tote

09.05.2021, 11:53 Uhr | AFP

Arbeiter in einer Mine in Guinea (Archivbild): In den schlecht gesicherten Gruben kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. (Quelle: Photoshot/Balance/imago images)