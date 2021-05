Vorhersage im Video

Kräftige Gewitter am Vatertag – Karte zeigt, wie das Wetter bei Ihnen wird

Wetter in Deutschland: Der Vatertag hält viel Regen und auch Gewitter bereit. (Quelle: t-online)

Die Eisheiligen fallen in diesem Jahr aus, das schützt uns aber nicht vor kühl-feuchtem Wetter: Der Himmelfahrtstag wird in den meisten Regionen ungemütlich. Auch bei Ihnen?

Wetter: Kräftige Gewitter am Vatertag – hier schüttet es jetzt ordentlich

Das warme Wetter der vergangenen Tage war nur ein kurzer Vorgeschmack auf den Sommer. Im Rest der Woche wird es in den meisten Regionen eher kühl und nass – vor allem am Himmelfahrtstag.

Obwohl die Eisheiligen in dieser Woche ihrem Namen nicht gerecht werden, fällt der Mai insgesamt in diesem Jahr kälter aus als sonst. Jetzt müssen wir uns aber erst mal auf viel Regen und teilweise auch Gewitter einstellen. Aber gute Nachrichten: Die nächsten sommerlich Sonnentage sind auch in Sicht.

Wo es schauert und rummst und wie genau das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie im Video oben oder wenn Sie hier klicken.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.



Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.