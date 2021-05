Wetterkolumne im Video

Mai steuert auf Kälterekord zu – Wie kann das sein?

An einen Wonnemonat erinnert das Wetter in diesem Mai keineswegs. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt sogar, wieso der aktuelle Trend auf einen neuen Kälterekord zusteuert.

Der angebliche Wonnemonat Mai erinnert derzeit eher an den launischen April – und daran wird sich allem Anschein nach so schnell auch leider nichts ändern. Doch nicht nur die Prognose für den Rest des Monats fällt mager aus, auch insgesamt droht dem Mai 2021 eine ernüchternde Bilanz: In kaum einem anderen Mai war es so kalt wie derzeit. Doch droht dieser Mai wirklich der kälteste aller Zeiten zu werden?

Wie kalt der diesjährige Mai bisher war, wie stark er sich dabei von anderen Maimonaten unterscheidet und wie kalt es voraussichtlich bis Monatsende noch wird, sehen Sie im Video oben oder wenn Sie hier klicken.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.



Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.