Jetzt kommt der Sommer

Karte zeigt: In diesen Gebieten wird es am Wochenende richtig warm

Endlich Sommer: In diesen Regionen wird das Wochenende warm und trocken. (Quelle: t-online)

Bisher konnte der Mai noch keine Sommergefühle hervorrufen. Doch an seinen letzten Tagen bringt er vielen von uns ein sonniges Wochenende. Ob es auch in Ihrer Region warm wird, zeigt das Video.

Wetter in Deutschland | Karte zeigt: Hier wird das Wochenende warm

Das kühle Wetter hat vielen die Hoffnung auf einen echten Sommer in naher Zukunft wohl schon genommen. Doch das Wochenende bringt in weiten Teilen Deutschlands endlich die Gelegenheit für Grillabende und Gartenarbeit, denn die Sonne kommt raus – und sorgt in vielen Regionen für hohe Temperaturen.

Wie genau das Wetter in den nächsten Tagen in Ihrer Region wird und ob auch Sie sich über gute Aussichten freuen können, sehen Sie im Video oben oder wenn Sie hier klicken.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.



Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.