Tempo und Altersgruppen

Animation zeigt: So auffällig unterschiedlich impfen die Bundesländer

Weg aus der Pandemie: Es ist die größte Impfkampagne Deutschlands mit der viele Hoffnungen verbunden sind - so gehen die Corona-Impfungen tatsächlich voran. (Quelle: t-online - Reuters)

Mehr als 48 Millionen Impfdosen wurden in Deutschland bisher verabreicht. Die einzelnen Bundesländer kommen allerdings unterschiedlich schnell voran – und auch bei den Altersgruppen gibt es Unterschiede.

So kommt Deutschland beim Impfen voran

Bund und Länder wollen jungen Menschen schon bald ein Impfangebot machen. Doch sind dafür genügend Dosen vorhanden? Ein Blick auf das Impftempo zeigt Unterschiede zwischen den Bundesländern.

Ab dem 7. Juni soll allen Jugendlichen ab zwölf Jahren in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden. Das haben Bund und Länder beim Impfgipfel am Donnerstag beschlossen. Mit der Zulassung des Biontech-Wirkstoffs für diese Altersgruppe durch die Europäische Arzneimittelbhörde EMA ist der Weg dafür nun frei.



Doch gibt es dafür überhaupt ausreichend Dosen? Sind die Länder mit ihren älteren Einwohnern schon so weit, um auch die Jüngeren zu impfen? Ein Blick auf das Impftempo in Deutschland zeigt deutliche Unterscheide zwischen den Bundesländern – auch bei der Priorisierung von Erst- und Zweitimpfungen.

Wie verschieden in den deutschen Bundesländern geimpft wird und welche Altersgruppen in den Ländern derzeit priorisiert werden, erfahren Sie in unserer Videoanimation. Sie können sich den Beitrag oben oder direkt hier anschauen.