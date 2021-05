Schwankend bei Kontrolle

Lkw-Fahrer mit mehr als zwei Promille auf Autobahn gestoppt

31.05.2021, 07:04 Uhr | AFP

Die Polizei wird auf der A61 auf einen Lastwagen aufmerksam, der Schlangenlinien fuhr. Die Beamten hielten das Fahrzeug an, bei der Kontrolle zeigte sich: Der Lkw-Fahrer war stark alkoholisiert.

Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat einen Lkw-Fahrer gestoppt, der mit mehr als zwei Promille auf der Autobahn 61 in Richtung Ludwigshafen unterwegs war. Der Autobahnpolizei sei am Samstagabend ein Lkw mit slowakischem Kennzeichen gemeldet worden, der starke Schlangenlinien gefahren sei und teilweise die ganze Fahrbahnbreite in Anspruch genommen habe, teilte die Verkehrsdirektion Mainz in der Nacht zum Montag mit.

Bei einer Polizeikontrolle an der Raststätte Wonnegau-West hatte der Fahrer demnach Schwierigkeiten, aus dem Fahrerhaus zu steigen und das Gleichgewicht zu halten, woraufhin ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten worden sei. Dieser ergab laut Polizei einen Wert von 2,38 Promille. Dem slowakischen Fahrer wurden deshalb Führerschein und Fahrzeugschlüssel abgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.