Urteile

BGH urteilt: Nachbar darf überhängende Äste abschneiden

11.06.2021, 19:38 Uhr | dpa

Zapfen hängen am Ast einer Schwarzkiefer. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem Nachbarschaftsstreit um einen nadelnden Baum an der Grundstücksgrenze ein Urteil gesprochen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa. (Quelle: Patrick Pleul/dpa)