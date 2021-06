Mehrere Vermisste

Schulneubau in Antwerpen eingestürzt – mindestens drei Tote

19.06.2021, 14:27 Uhr | dpa, t-online

Rettungskräfte neben der eingestürzten Grundschule in Antwerpen. (Quelle: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa)

In Belgien sind mindestens drei Menschen gestorben, nachdem eine Grundschule eingestürzt ist. Das Gebäude befand sich im Bau. Mehrere Personen werden noch vermisst.

Nach dem Einsturz einer im Bau befindlichen Grundschule in der belgischen Hafenstadt Antwerpen sind am Samstag zwei weitere Leichen geborgen worden. Dies meldete die Nachrichtenagentur Belga. Mindestens zwei Menschen wurden noch vermisst. Nach ihnen wurde in den Trümmern weiter gesucht.

Teile des Neubaus und ein Gerüst im Stadtquartier Nieuw Zuid waren am Freitagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache eingestürzt. Später wurde ein erster Toter im Schutt entdeckt, neun weitere Menschen wurden lebend gerettet. Acht von ihnen sind schwer verletzt, aber in stabilem Zustand. Eine weitere leichter verletzte Person konnte das Krankenhaus nach einigen Stunden verlassen.



Sie hätten auf der Baustelle gearbeitet, hieß es. Die Vermissten sind ebenfalls Bauarbeiter. Spürhunde suchten nach ihnen, Spezialkräne waren im Einsatz.

Die zuständige Baufirma teilte Belga zufolge mit, man tue alles, um herauszufinden, was passiert sei. "Wir versuchen, alle Fragen zu beantworten, aber im Moment ist es noch zu früh." König Philippe hatte sein Beileid ausgedrückt und den Verletzten eine baldige Genesung gewünscht.