Große Suchaktion

Klippenspringer stirbt nach 40-Meter-Sprung in Österreich

21.06.2021, 08:21 Uhr | dpa, t-online

Am Wolfgangsee in Österreich ist ein Klippenspringer tödlich verunglückt. Der 25-Jährige sprang 40 Meter in die Tiefe und schlug dann mit dem Rücken auf.

Ein Klippenspringer ist am Sonntag am Wolfgangsee in Österreich tödlich verunglückt. Der 25 Jahre alte Mann sei von der bei Klippenspringern beliebten Falkensteinwand aus etwa 40 Metern Höhe in den See gesprungen und nicht wieder aufgetaucht, sagte ein Sprecher der Wasserrettung Salzburg.



Nach Angaben des ORF war der 25-Jährige zuvor offenbar ungesichert an der Felswand entlanggeklettert. Bei seinem Sprung schlug er laut seinen Begleitern mit dem Rücken auf das Wasser auf und tauchte danach nicht mehr auf.

Der 25 Jährige soll laut dem ORF aus Salzburg stammen. Wasserrettung, Taucher, Feuerwehr, und Polizei waren mit sieben Booten, 60 Einsatzkräften und Spezialgerät an der Suche nach dem Vermissten beteiligt. Schließlich wurde die Leiche des Mannes in 60 Metern Tiefe geortet und von Tauchern der Feuerwehr geborgen.