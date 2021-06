Sprung aus dem Helikopter

Deutscher Basejumper tödlich verunglückt

24.06.2021, 11:32 Uhr | AFP

Der 33-Jährige sprang in der Schweiz mit einem Wingsuit aus einem Helikopter – am Ende konnte ein Arzt nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei ermittelt nun.

Im Schweizer Kanton St. Gallen ist ein deutscher Basejumper tödlich verunglückt. Der 33-Jährige sei am Mittwoch zusammen mit zwei anderen Männern in sogenannten Wingsuits in der Gegend der Bergkette Churfirsten aus dem Helikopter abgesprungen, teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit. Nach der Landung des Hubschraubers sei das Fehlen des 33-Jährigen festgestellt und ein Suchflug gestartet worden.

Der Deutsche wurde schließlich zwischen dem Berg Zuestoll und der Alp Tschingla gefunden. Ein Arzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Kantonspolizei leitete Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls ein.