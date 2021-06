Unfall in Bayern

Pilot bei Bruchlandung mit Segelflugzeug leicht verletzt

28.06.2021, 11:51 Uhr | dpa

Glück im Unglück: Der Pilot eines Segelflugzeug versuchte, auf einem freien Feld zu landen. Doch das Manöver missglückte und er musste in einem Straßengraben landen. Das Flugzeug wurde dabei völlig zerstört.

Bei einer Bruchlandung mit einem Segelflugzeug ist ein 48-jähriger Pilot in Bayern leicht verletzt worden. Der Segelflieger verlor an Aufwind und landete in einem Straßengraben neben der Bundesstraße 15 bei Püchersreuth (Landkreis Neustadt an der Waldnaab), wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Flugzeug sei vollständig zerstört worden.

Zuvor sei eine Landung auf einem freien Feld missglückt. Der Pilot sei nach dem Unfall am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden. Es sei ein Schaden von über 20.000 Euro entstanden.