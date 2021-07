Holzkeile verrutscht?

58-jähriger Bayer will Wohnmobil reparieren – und stirbt

07.07.2021, 12:25 Uhr | AFP

Im oberbayerischen Haag ist ein Mann bei der Reparatur seines Wohnmobils ums Leben gekommen. Seine Frau entdeckte ihn zwar kurze Zeit später, doch es kam jede Hilfe zu spät.

Bei Reparaturarbeiten an seinem Wohnmobil ist ein 58 Jahre alter Mann in Oberbayern tödlich verunglückt. Der Camper habe das Fahrzeug bei sich zu Hause in Haag an der Amper mit einem Wagenheber aufgebockt, um das rechte Vorderrad abzunehmen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch in Ingolstadt mit. Anschließend habe er das Wohnmobil mit Holzkeilen abgestützt.

Die Ehefrau des Manns entdeckte ihren Mann bald danach leblos unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Söhne des Paars hätten das Wohnmobil zwar noch mit einem Stapler angehoben, es sei aber jede Hilfe zu spät gekommen. Es sei davon auszugehen, dass die stützenden Holzkeile weggerutscht seien, das Wohnmobil absackte und der Mann dann eingeklemmt starb.