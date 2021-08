Überschlagen

Busunglück auf dem Weg zu den Niagara-Fällen

15.08.2021, 01:27 Uhr | dpa

Ein Ausflug zu den Niagara-Wasserfällen endete für eine Gruppe Touristen vorzeitig: Der Reisebus überschlug sich, alle Passagiere und der Fahrer wurden dabei verletzt.

Bei einem Busunglück im US-Staat New York sind am Samstag Dutzende Menschen verletzt worden. Der Reisebus habe sich überschlagen, es habe Schwerverletzte gegeben, teilte die Polizei mit. Auf Twitter veröffentliche die Behörde Fotos von dem Bus, der neben einer Schnellstraße auf einer Seite zu liegen gekommen war. Alle 56 Passagiere und der Fahrer seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung.

Der Unfall ereignete sich nahe der Ortschaft Brutus. Die Ursache werde noch untersucht. Nach Medienberichten war der Reisebus im US-Staat New York zu den Niagara-Wasserfällen an der Grenze zu Kanada unterwegs.