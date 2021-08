Spektakuläres Manöver

Hagelsturm zerstört Triebwerk – Propellermaschine muss notlanden

16.08.2021, 11:15 Uhr | dpa

In Ludwigsburg ist ein Propellerflugzeug in einen schweren Hagelsturm geraten: Als dann ein Triebwerk ausfiel, musste die Maschine notlanden. Eine Hochspannungsleitung erschwerte das Manöver.

Eine Cessna hat wegen eines starken Hagelschauers in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) notlanden müssen. Die Maschine war am Sonntagnachmittag von Nürnberg in die Schweiz unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Durch das Unwetter fiel das Triebwerk aus.



Der Pilot konnte die Cessna 210 laut Polizei ohne ausgefahrenes Fahrwerk auf freiem Feld, unter Hochspannungsleitungen hindurch, sicher landen. Die zwei Menschen an Bord – der 64-jährige Pilot und sein 32-jähriger Sohn – blieben unverletzt. An der Maschine entstand ein Schaden von rund 110.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort.