Unglück in Karachi

Brand in Chemiefabrik in Pakistan – mindestens 16 Tote

27.08.2021, 15:49 Uhr | dpa, AFP

In Pakistan ist es zu einem schweren Unglück gekommen. Eine Chemiefabrik ging in Flammen auf – mehrere Menschen sind dabei gestorben. Die Suche nach Vermissten scheint hoffnungslos.

Bei einem Fabrikbrand in der pakistanischen Metropole Karachi sind am Freitag mindestens 16 Arbeiter ums Leben gekommen, weitere wurden zunächst noch vermisst. Als das Feuer ausbrach, befanden sich über 25 Arbeiter in der in einem Wohngebiet gelegenen kleinen Fabrik, wie der Polizist Shahjehan Khan der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Da die Fabrik über keine Notausgänge verfüge und die Treppe zum Dach verschlossen gewesen sei, gebe es kaum Hoffnung, Vermisste noch lebend bergen zu können. Das Feuer sei durch eine hochentzündliche Chemikalie ausgelöst worden und habe sich dann ausgebreitet, sagte einer der Rettungshelfer der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Aufgrund von gefährlichen Arbeitsbedingungen sind Brände in Fabriken und Minen in Pakistan nicht selten. 2015 starben in Lahore im Osten des Landes mindestens 30 Menschen beim Einsturz eines Fabrikgebäudes. 2012 kamen mehr als 250 Menschen bei einem Feuer in der Textilfabrik Ali Enterprises in Karachi ums Leben.