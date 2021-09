Wetteranimation zeigt, wo es warm wird und schüttet

Hier kehrt der Sommer kurz zurück – doch heftige Unwetter folgen

Wetter in Deutschland: In einigen Regionen wird es richtig heiß, doch dann folgt Gewitter. (Quelle: t-online)

Die Temperaturen in den vergangenen Wochen kamen wenig sommerlich daher. Das könnte in den nächsten Tagen deutlich anders werden in einigen Regionen – doch dann kracht es richtig.

Bevor der Herbst so richtig losgeht, gibt es Grund zur Hoffnung, dass noch einige sommerliche Tage bevorstehen. Aktuelle Wettermodelle zeigen, dass das Hochdruckgebiet "Hermelinde" für steigende Temperaturen von an die 30 Grad in manchen Regionen Deutschlands sorgt.



Doch nicht überall in Deutschland steigt die Temperatur so hoch. In anderen Teilen der Bundesrepublik ist ab Donnerstag zusätzlich auch noch mit Unwetter und zum Teil Starkregen zu rechnen.



