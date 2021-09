Deutliche Botschaft

Im Video: "So viele Leichensäcke" – Intensivstation zeigt Covid-Drama

"So viele Leichensäcke": Mit diesem Video wollen die Krankenpflegerinnen einer Intensivstation die Bevölkerung warnen. (Quelle: t-online)

Fast alle ihre Patienten sind ungeimpft: Auf der Intensivstation eines Krankenhauses sterben immer mehr Menschen, die keiner Risikogruppe angehören, an Corona. Das Pflegepersonal wendet sich verzweifelt an die Öffentlichkeit.

"Ich wünschte, ich könnte die Leute hierher bringen und sie könnten tatsächlich sehen, was wir tun", sagt Krankenpflegerin Kimberly Matheson. Sie arbeitet auf der Intensivstation des Maine Medical Centers, einem Krankenhaus in Portland in den USA.



Das Video liefert schockierende Einblicke in die derzeitige Corona-Lage vor Ort. Mit einem klaren Befund und eindringlichen Appell wendet sich das Pflegepersonal an die Öffentlichkeit.

Verwendete Quellen: Bildmaterial von Youtube / MaineHealth