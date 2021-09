Mehr als 3,6 Millionen Aufrufe

Pikanter Auftritt von Politikerin im Wahlkampf sorgt für Aufsehen

Dieser Clip geht schnell viral: Eine prominente Moderatorin und Schauspielerin will in die Politik. Dafür tanzt sie halbnackt in einem Video – doch die Darbietung hat schon vor der Wahl Folgen.

Cinthia Fernandez sorgt derzeit nicht nur in Südamerika für Aufruhr. Das 32-Jährige Model, das auch als Schauspielerin tätig ist, peilt eine politische Karriere an und legt sich dafür mächtig ins Zeug. Ihr Tanzauftritt im leicht bekleideten Outfit sorgt derzeit weltweit in den sozialen Medien für Aufruhr. Die Darbietung samt Striptease gefällt nicht nicht nur ihren 5,3 Millionen Followern auf Instagram.

Doch mit ihrem Tanz vor dem Kongressgebäude hat Fernandez auch die Erben des bekannten Tangos "Ce Dice De Mi" auf den Plan gerufen. Dabei geht es um die Verwendung des Liedes im politischen Umfeld und einen offenbar veränderten Text. Der Gesprächsstoff aber ist Fernandez ist sicher.



Das Video sehen Sie hier oder direkt oben im Video.