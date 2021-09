Besondere Wetterlage

Wetterkarten zeigen: Hier wird das letzte Sommerwochenende richtig kalt

17.09.2021, 07:17 Uhr | Michaela Koschak

Ein Hochdruckgebiet trifft über Deutschland auf ein Tiefdruckgebiet. "Es gibt ein Gerangel von Luftdrucksystemen", weiß Wetterexpertin Michaela Koschak – mit Folgen für einige Regionen.

Der kalendarische Herbstanfang steht kurz bevor: Am 22. September geht die goldene Jahreszeit in diesem Jahr offiziell los. Das kommende Wochenende ist demnach das letzte, das noch zum Sommer gezählt werden kann. Und doch ist das nicht in allen Teilen der Bundesrepublik ein Schönwetter-Garant.

Wo kalte Tage auf Sie zukommen und wie viel Sommer in anderen Regionen erwartet wird, erfahren Sie hier oder direkt oben im Video.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.









Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.