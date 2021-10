Lottogewinner aus Hessen

Online-Tipper knackt Millionen-Jackpot

07.10.2021, 14:43 Uhr | AFP

Nach sechs vergeblichen Ziehungen das große Los: Ein Mann aus Nordhessen konnte mit seinen Zahlen den Hauptgewinn abräumen. Er kann sich über eine hohe Summe freuen.

Ein Mann aus Hessen hat den Jackpot in der Lotterie "6aus49" geknackt und rund 18,4 Millionen Euro gewonnen. Er habe als einziger Spieler in Deutschland sechs Richtige sowie die korrekte Superzahl getippt, teilte Lotto Hessen am Donnerstag in Wiesbaden mit. Sein Los füllt der Hesse online aus.

Nachdem zuvor sechs Ziehungen in Folge kein Tipper abräumen konnte, gelang dies nun dem Mann aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg. Ihm werde in den kommenden Tagen sein Gewinn überwiesen, so Lotto weiter.