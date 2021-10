Gefährlicher Trend

So verschieben sich jetzt die Corona-Hotspots

Corona-Risikoradar in den Landkreisen: Diese Animation zeigt deutliche Verschiebungen innerhalb Deutschlands und bedenkliche Trends in einigen Regionen. (Quelle: t-online)

Die bundesweite Corona-Inzidenz ist seit rund zwei Wochen stabil, Experten warnen dennoch vor einem gefährlichen Winter. Tatsächlich zeigt sich in einigen Regionen ein gefährlicher Trend.

Seit Wochen warnen Experten davor, dass im Herbst und Winter bei gleichbleibendem Impftempo mit hohen Infektionszahlen in Deutschland zu rechnen sein dürfte. Regional könnte es dann zu verschärften Corona-Maßnahmen kommen. Derzeit bleibt die bundesweite Inzidenz allerdings stabil und liegt seit rund zwei Wochen zwischen 60 und 65.

Doch regional gibt es schon jetzt sehr unterschiedliche Entwicklungen in Deutschland, die in der Zeitraffer-Animation deutlich werden. Während sich die Lage in Teilen des Landes entspannt, steigen die Inzidenzen anderswo in großem Tempo an.

Welche Verschiebungen in den letzten Wochen zu beobachten waren und in welchen Regionen sich ein gefährlicher Trend zeigt, erfahren Sie in unserer Animation direkt hier oder oben.