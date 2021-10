Tonnenschweres Anglerglück

Fischer fangen riesigen Mondfisch im Mittelmeer

16.10.2021, 13:27 Uhr | Reuters, Rahel Zahlmann

Stolzer Moment: Als die Fischer erkennen, was sie da gefangen haben, ziehen sie eine Meeresbiologin zu Rate. (Quelle: Reuters)

Diese Aufnahmen dokumentieren einen besonderen Fang: Im Mittelmeer ging Fischern ein riesiger Mondfisch ins Netz. Sogar eine 1.000-Kilo-Waage konnte das Gewicht des Tieres nicht erfassen.

Mondfische leben in Tiefen von bis zu 500 Metern. Sie ernähren sich von Quallen, Plankton und kleinen Fischen. Dass sie von Fischern gefangen werden, ist in Europa selten. Weil sie als gefährdet gelten, ist der Verzehr der Tiere, anders als in Asien, verboten.

Wie groß und schwer der seltene Fisch wirklich ist und was die Fischer mit ihrem außergewöhnlichen Fang machten, erfahren Sie hier oder oben im Video.