Im Video: Neue Lavaströme

La-Palma-Vulkan löst Erdrutsch aus

Erdrutsche, stärkere Lavaflüsse, Erdbeben – der Vulkanausbruch auf La Palma intensiviert sich. Zuletzt waren mehrere Schlote eingebrochen. Nun werden die Lavafontänen und -ströme immer größer.

Der Vulkanausbruch am Gebirgszug Cumbre Vieja auf der kanarischen Insel La Palma hat sich in der Nacht zum Dienstag noch einmal verschärft. Mehr als 30 Erdbeben sind lokalen Medienberichten zufolge registriert worden. Doch nicht nur das.

Die Masse an Lava, die aus den Schloten tritt, nimmt zu. Auch kommt es vermehrt zu Erdrutschen. Nach Explosionen am Wochenende war der Hauptkegel zusammengebrochen. Am Montag stürzte ein weiterer Kegel teilweise ein. Seither steigert sich die Vulkanaktivität sichtbar.

Wie die Masse an Lavaströmen nach dem Einsturz zweier Schlote zugenommen hat und wie sich die Aktivität an den Schloten intensiviert hat, sehen Sie hier oder oben im Video im Artikel.